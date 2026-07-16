Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sinde Geri Sayım Başladı: Adı ve Logosu Ne Olacak?

Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin detayları netleşti. Özel, "Tüzük ve program yazılıyor, resmi adımları temmuz sonu veya ağustos başında atacağız" diyerek takvimi ilan ederken, kulislere partinin adının doğrudan 'Yeni Parti' olacağı bilgisi düştü. Kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta sunulması beklenen partide logo krizinden bina arayışına ve kadroda yer almayacak sürpriz isimlere kadar tüm detaylar Ankara koridorlarını hareketlendirdi.

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Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sinde Geri Sayım Başladı: Adı ve Logosu Ne Olacak?
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'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'de yeni parti ile ilgili tartışmalar devam ederken, siyaset gündeminin merkezine oturan yeni oluşumla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in "Şimdilik yeni bir isim olana kadar 'yeni parti' diyelim" açıklamalarının ardından, partinin resmi adının da doğrudan "Yeni Parti" olması fikri kesinlik kazandı. Gazeteci Deniz Zeyrek'in Nefes gazetesindeki köşe yazısında aktardığına göre, başlangıçta Yürüyüş, İstiklal ve Değişim Partisi alternatifleri üzerinde durulsa da, günlük dildeki kullanım kolaylığı, akılda kalıcılığı ve ilerleyen süreçte CHP ile birleşme durumunda "Yeni CHP" algısını kolayca yaratabileceği tespitiyle "Yeni Parti" isminde uzlaşı sağlandı.

LOGODA 'SEMBOL' TARTIŞMASI VE KOMŞU BİNA ARAYIŞI

Üç ayrı profesyonel merkeze sipariş edilen logo tasarımlarında ise ekip içinde estetik bir kriz baş gösterdi. Özgür Özel’in, kırmızı ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu, herhangi bir figür barındırmayan sadece "YENİ PARTİ" yazısının öne çıktığı modern bir logo talep ettiği öğrenildi. Ancak kurmaylardan bazı isimler, "Sembol olmamasının okur-yazar olmayan veya yaşlı seçmeni zorlayacağı" gerekçesiyle bu tasarıma itiraz etti.

Diğer yandan partinin genel merkez binası için de arayışlar hızlandı. Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde, daha önce bir siyasi partinin kullandığı hazır bir bina mercek altına alındı. Bu binanın tutulması halinde Yeni Parti; İYİ Parti, BBP ve CHP Genel Merkezi'ne komşu olacak.

KURMAY KADRODA SÜRPRİZ AYRILIKLAR

Partinin kurucular kurulu ve yönetim şeması da şekillenmeye başladı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer Yeni Parti’nin yönetim kadrolarında görev almayacak.

Konuya ilişkin ilk resmi açıklama ise Milletvekili Umut Akdoğan’dan geldi. Akdoğan, koltuk talebi olmadığını belirterek, "Yeni partiye geçeceğim ve neferi olacağım ancak PM, MYK veya YDK gibi yetkili kurullarda görev almayacağım. Milletvekili olarak Anadolu yollarına düşeceğim" ifadeleriyle Özel'e olan desteğini pozisyon talep etmeden sürdüreceğini teyit etti.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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