Marmara'da Endişelendiren Hareketlilik: Naci Görür Uyardı! 'Büyük Depremi Tez Zamanda Bekliyoruz'

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından değerlendirmede bulunan Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, deprem dün saat 22.15'te Ayvacık ilçesinde kaydedildi. Yerin 13.03 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

"BİZ BÜYÜK DEPREMİ TEZ ZAMANDA BEKLİYORUZ"

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek Marmara Bölgesi için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görür paylaşımında, "12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR DEPREMİNİ HATIRLATIYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay Ege Denizi'nde Midilli açıklarında meydana gelen depremin ardından da benzer uyarılarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Midilli'de deprem oldu. 4,3'lük. Küçükkuyu Fayına yakın. İzmir Depremini hatırlatıyor." sözleriyle bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi