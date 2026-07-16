Arjantin'den Müthiş Dönüş: Messi Sahneye Çıktı, İngiltere Son Dakikalarda Yıkıldı

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan, son dakikalarda bulduğu gollerle Arjantin oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, İngiltere aradığı golü ikinci yarıda buldu. 55'inci dakikada Morgan Rogers'ın hazırladığı pozisyonda Anthony Gordon fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

ARJANTİN BASTIRDI, SONUÇ ALDI

Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Arjantin, baskısını giderek artırdı. 69'uncu dakikada Messi'nin ortasında Nico Gonzalez'in kafa vuruşunu Jordan Pickford güçlükle çıkardı. 75'inci dakikada ise Rodrigo De Paul'ün ortasında Alexis Mac Allister'ın kafa vuruşu direkten döndü.

Arjantin'in beklediği gol 86'ncı dakikada geldi. Lionel Messi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Enzo Fernandez, şık bir vuruşla skora denge getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye bir kez daha Messi çıktı. 90+2'nci dakikada yıldız futbolcunun yaptığı ortaya Lautaro Martinez kafayla dokundu ve Arjantin'i finale taşıyan golü kaydetti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Arjantin, 19 Temmuz'da finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası üçüncülük maçındaysa İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi