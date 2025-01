Özel'in Komisyon Önerisine Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından grup toplantısında, TBMM'de bir komisyon kurulmasını ve şehit aileleri ile gazi derneklerinin komisyonda yer alması gerektiğini önermişti. Özel'in Kürt sorununun çözümü için TBMM'de komisyon kurulması önerisine Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden yanıt geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, şunları kaydetti:

'DAVET EDERLERSE FİKİRLERİMİZİ SÖYLERİZ'

"Bugün Türkiye'nin üzerinde oynanan emperyalist güçlerin maşası terör örgütlerinin ülkemize karşı giriştiği bu hain saldırılar karşısında cansiparane şekilde savaşıp onlara her türlü darbeyi vuran bir kısmı şehit bir kısmı gazi olan kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarının yaşaması için hepimiz elimizden gelen her türlü gayreti göstermeliyiz. Bu terör örgütlerine karşı girişilen faaliyetlerde devletimizi, milletimizi, silahlı kuvvetlerimizi canı gönülden destekliyoruz. Aynı zamanda da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir komisyon oluşturulacaksa o komisyona da bizleri davet ederlerse bizler de fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız. Biz şehitlerimizin aziz hatıraları önünde ve ebediyete intikal eden gazilerimizin ruhları için her zaman için saygı ve minnettarlığımızı iletmekten de geri kalmayacağız."

MUSTAFA IŞIK'TAN DESTEK

Özel'e bir de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'tan geldi. Işık, Özel'in önerisine destek vererek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak olan komisyonda biz şehit ailelerini ve gazileri temsilen yer almak isteriz" ifadesini kullandı.

'GAZİ MECLİS'TE BİR TERÖRİST KONUŞTURULAMAZ'

Özel'in önerisini değerlendiren Işık, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun gündeminde yaşanan son süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz olarak terörden en fazla acı görmüş insanların terörün bitmesini istemesi kadar çok normal bir şey yoktur. Ancak biz şehit ailelerinin ve gazilerimizin kalın çizgileri bulunmaktadır. Bebek katiline özgürlük asla söz konusu edilmemelidir. Genel af kabul edilemez. Gazi Meclis'te bir terörist konuşturulamaz. Terör yasası asla değiştirilemez. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili kurulacak olan komisyonda biz şehit ailelerini ve gazileri temsilen yer almak isteriz."

Kaynak: ANKA