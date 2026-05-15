Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın İddialarına İlk Yanıt: Telefonun Açılmasını ve İncelenmesini İsteyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde ortaya attığı iddiaları yanıtladı. Özel, iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

'BENİM YAZDIĞIM VE ÖZKAN'IN SÖYLEDİĞİ BİR ŞEYLERİ KALDIRMIŞLAR'

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisi ile Yalım arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Özel, şunları söyledi:

“O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler.

'YALIM'IN TELEFONUNUN AÇILMASINI VE İNCELENMESİNİ İSTEYECEĞİZ'

Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten.”

'RESMİ VE SOMUT OLARAK ULAŞAN BİR ŞEY YOKTU'

Özel, “Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?” sorusuna, “Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon'la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı 'Şu oluyor, şundan para alınıyor' öyle bir şikayet gelmedi” sözleriyle yanıt verdi.

'SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL'

2023’te yapılan ve kendisinin genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultay'da bazı delegelerden iş vaadiyle oy alındığı iddialarını yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:

“Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: 'Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.' Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı.”

'SÜRENİN DOLDUĞU GÜN ATILDI, SAVUMA DA YAPMADI'

Özel, “Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin Kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası 'Atamıyorlar' diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı.”

'SORDUK, YİNE ÖZKAN YÜKSEK ÇIKTI'

Özkan Yalım’ın 2015’te ön seçimden birinci çıktığı için milletvekili olduğunu aktaran Özel, Yalım’ın belediye başkan adayı yapılmasına dair de şunları söyledi:

“İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: 'Özkan’ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.' Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı.”

Kaynak: Halk TV