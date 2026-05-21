Özgür Özel'den 'Mutlak Butlan'a İlk Tepki

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP yönetimine yönelik aldığı "tedbirli mutlak butlan" kararı ve görevin tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'na iadesi sonrası, siyasette tansiyon yükseldi.

KURULTAY KONUŞMASIYLA MEYDAN OKUDU

Özgür Özel, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partinin yakın tarihte gerçekleştirdiği 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmadan bir kesit yayımladı. Yargı kararına boyun eğmeyeceğinin ve hukuki-siyasi mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğinin sinyalini veren Özel, video paylaşımına şu çarpıcı notu düştü:

"Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!"

Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum! pic.twitter.com/U8FkWBdFQ4 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026

Kaynak: Haber Merkezi