CHP'ye Mutlak Butlan Sonrası İYİ Parti Olağanüstü Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.

Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

İYİ PARTİ'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, toplantının 22 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, CHP kurultayına ilişkin yargı süreci ve siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

