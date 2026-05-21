Kılıçdaroğlu’ndan 'Mutlak Butlan' Açıklaması: 'Bu Karar Ayrışma Değil, Kenetlenme Fırsatıdır'

CHP'nin kurultay davasına yönelik 'mutlak butlan' kararı çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut Parti Meclisi üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Yargıtay süreci kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralmasına karar verilirken Kılıçdaroğlu tarafından süreçle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

'AYRIŞMA DEĞİL KENETLENME FIRSATI OLMALIDIR'

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

'GÜN BİRBİRİMİZİ KIRMA GÜNÜ DEĞİLDİR'

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır.

'SÜRECİ TAM BİR UYUM VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEĞİZ'

Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız!"

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2026

Kaynak: Haber Merkezi