Özgür Özel'den İrem Çiçek ve 2 Gazeteciye Destek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat İrem Çiçek'in 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddiasını haberleştiren gazetecilere yönelik soruşturma başlattı. Halk TV ve Gazete Pencere'nin sorumlu yazı işleri müdürleri Dinçer Gökçe ve Nilay Can gözaltına alındı. Bir yaşında çocuğu bulunan İrem Çiçek davet üzerine ifade vermeye gitti. Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Konuya ilişkin X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Avukat İrem Çiçek ve bazı gazetecilerin gözaltına alınma yöntemleri de, haklarında verilen adli kontrol kararları da hukuka ve vicdana uygun değildir. Yenidoğan çetesine ilişkin davada müdahillik talebi bulunan İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı, dosyayı ve 18 Kasım'daki duruşmayı da etkileyeceğinden kabul edilemez, yeniden değerlendirilmelidir."

Bugün Avukat İrem Çiçek ve bazı gazetecilerin gözaltına alınma yöntemleri de, haklarında verilen adli kontrol kararları da hukuka ve vicdana uygun değildir.



Yenidoğan çetesine ilişkin davada müdahillik talebi bulunan İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı, dosyayı ve 18… https://t.co/NL74ZzdR66 — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 3, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem