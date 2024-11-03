Özgür Özel'den İrem Çiçek ve 2 Gazeteciye Destek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcıya "dosyadan el çektirildiği"ni duyurduğu için gözaltına alınan avukat İrem Çiçek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ayrıca İrem Çiçek'in duyurusunu haberleştiren iki gazeteci de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP lideri Özgür Özel, Çiçek ve iki gazeteciye yapılan haksızlığa sessiz kalmadı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat İrem Çiçek'in 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddiasını haberleştiren gazetecilere yönelik soruşturma başlattı. Halk TV ve Gazete Pencere'nin sorumlu yazı işleri müdürleri Dinçer Gökçe ve Nilay Can gözaltına alındı. Bir yaşında çocuğu bulunan İrem Çiçek davet üzerine ifade vermeye gitti. Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Konuya ilişkin X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Avukat İrem Çiçek ve bazı gazetecilerin gözaltına alınma yöntemleri de, haklarında verilen adli kontrol kararları da hukuka ve vicdana uygun değildir. Yenidoğan çetesine ilişkin davada müdahillik talebi bulunan İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı, dosyayı ve 18 Kasım'daki duruşmayı da etkileyeceğinden kabul edilemez, yeniden değerlendirilmelidir."
Bugün Avukat İrem Çiçek ve bazı gazetecilerin gözaltına alınma yöntemleri de, haklarında verilen adli kontrol kararları da hukuka ve vicdana uygun değildir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 3, 2024
Yenidoğan çetesine ilişkin davada müdahillik talebi bulunan İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı, dosyayı ve 18… https://t.co/NL74ZzdR66
Kaynak: Gerçek Gündem