Emniyette 'Mesaiye Geç Kalma' Kavgası Kanlı Bitti! Polis Memuru, Tartıştığı Meslektaşını Silahla Bacağından Vurdu

İstanbul Ataşehir'de iki polis memuru arasında 'mesaiye geç kalma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir polis memuru, meslektaşını silahla bacağından vurarak yaraladı. Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden uzaklaştı, yaralı polis ise hastaneye kaldırıldı.

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Emniyette 'Mesaiye Geç Kalma' Kavgası Kanlı Bitti! Polis Memuru, Tartıştığı Meslektaşını Silahla Bacağından Vurdu

İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında 'mesaiye geç kalma' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU

Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı. Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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