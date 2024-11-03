AFAD Duyurdu: Hakkari Yakınlarında Korkutan Deprem!

AFAD, Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesine yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

AFAD Duyurdu: Hakkari Yakınlarında Korkutan Deprem!

Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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