Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü! Babası Cesedini Bahçede Buldu

Malatya'da 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Babası tarafından bulunan gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü! Babası Cesedini Bahçede Buldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu.

CESEDİNİ BABASI BULDU

Edinilen bilgiye göre; Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen Mahmut Hakan Uzan'dan (23) öğle saatlerinden beri haber alınamıyordu. Baba N.U., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı. Baba N.U., oğlunu bir ağacın altında başından silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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