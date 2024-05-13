Özgür Özel, Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti: Bu küstahlardan hesap soracağız

CHP Soma İlçe Başkanlığında düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Özel, her hafta parti genel merkezinde yaptıkları MYK toplantısını, 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın 10. yılı dolayısıyla olağanüstü gündemle Soma'da yapma kararı aldıklarını söyledi.

Soma'da üretim baskısı, yeterli denetim olmaması ve mevzuatlardaki eksiklikler nedeniyle 301 madencinin yaşamını yitirdiğini belirten Özel, yaşananlardan geriye büyük travmaların kaldığını ifade etti.

"MADENCİLERE VERİLEN SÖZLERİN PEK ÇOĞU UNUTULDU"

Soma'daki maden faciasını unutmayacaklarını, unutulmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Özel, "Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine verilmiş sözler kısmen tutuldu.

Yaşayan madencilere verilen sözlerin maddi kısımlarının pek çoğu tutuldu. Örneğin 2 asgari ücrete çıkarılması, hafta tatilinin iki güne, emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler... Ancak bunların her birisinin madencilerin uzun mücadeleleri, bizlerin onlarla verdiğimiz uzun ve tarihi mücadeleler sonucunda elde edildiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen işçi sağlığı ve güvenliği konusunda halen eksiklikler bulunduğuna dikkati çeken Özel, Soma'daki maden kazasının ardından Türkiye'de farklı madenlerde meydana gelen iş kazalarında 649 işçinin daha hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"BU KÜSTAHLARDAN GÜNÜ GELİNCE HESAP SORACAĞIZ"

Maden faciasına ilişkin, işletici şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın bugün bir televizyon kanalına avukatı aracılığıyla açıklama yaptığına işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Can Gürkan, '10 yıl geçti, ben Soma'yı geride bıraktım. Hatırlamak istemiyorum' demiş. Bu işçilerin ölümünden sorumlu olan, yattığı süre yetecek kadar ceza verilip salıverilen kişi. 'Ben o günü unuttum geride bıraktım' diyor. Geride bırakamayan her gece rüyasında o günü bir daha yaşayan evlatlarla, eşlerle, annelerle omuz omuza yürüyüp mezarları ziyaret edeceğiz. Ve bu taş kalpli adama, bu cesareti veren, bu rejimi değiştirene kadar da mücadele edeceğiz. Biz unutmadık, unutturmayacağız.

Bu küstahlardan ve bu küstahların ağababalarından günü gelince hesap soracağız. Can Gürkan, bu açıklamayı da yaptın ya. İki elim yakandadır. Sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek. Bunu da en net şekilde ifade etmek istiyorum."

SELÇUK KOZAĞAÇLI VE CAN ATALAY'IN MEKTUBU OKUNDU

Özel, daha sonra Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

Özel, maden şehidi aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Madenci Anıtı önünde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay'ın mektubu okundu.

Basın bildirisinin okunmasının ardından avukatlar ve maden mühendisleri birer konuşma yaptı. Özel, maden şehidi aileleriyle birlikte çıktığı platformda yaptığı konuşmada, "Burada bulunan ailelerin tamamı Soma'nın ve Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin ailesi, evlatları, anneleri, babaları, kardeşidir. Bu aileler 301 maden şehidimizin geride bıraktıkları emanetlerdir. Buradaki çocuk o gün ya kundaktaydı ya da beşikte. Bu çocuklar bugün babalarının haklarını savunmak için hukuk fakültelerinde okuyor. Soma'da sömürü, belki birinci kademe mahkemede Akhisar'da cezalandırılamadı. Ailelerin adalet arayışı o salonda karşılık bulmadı. Süreç boyunca çok şey yaşadık. Öyle kanunlar çıkardılar ki kimin tarafında olduklarını gördük. Öyle hakimleri alıp kimleri getirdiler ki kimlerin yanında olduklarını gördük. İş cinayetlerinin hesabı sorulana kadar, bu ülkede emekçiler iş cinayetinde ölmeyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

"SENDİKA GÖREVİNİ YAPSAYDI İŞÇİLER HAYATINI KAYBETMEYECEKTİ"

"Soma'nın olduğu gün 301 kişi hayatını kaybetti. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden televizyonlar gelip madeni gören bir tepeden bir hafta canlı yayın yaptılar" diyen Özel, "Bugüne geldik. 649 madenci öldü. 10 yılda Soma'dan iki katı fazlası maden işçisi hayatını kaybetti ama bu televizyonlar yok. İşçiler, emekçiler mesaj net. Sermaye size 'Örgütlenin, birlikte olun, ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün' diyor. Ölmek için değil, ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensin. Karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor, öldürmekle kalmıyor yok sayıyor. Acıyı görmüyor bunun için örgütlülük önemlidir. Mutlaka sendikalı olun ama sarı sendikadan olmayın. Açık açık konuşuyorum her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Türk-İş'in, Maden İş'in Zonguldak Havzası'nda örnek işleri var ancak bunlar Soma'daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değillerdir. Sendika görevini yapsaydı işçiler hayatını kaybetmeyecekti. Sendika ağalarının kendilerini yeniden seçtirdiği bu sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz. Soma'daki çarpık yapıyla, aidatları keserken sendika olan; hak aramaya gelince olmayanların emekçilerle yürüyecek bir adım yeri yoktur. Sırtınızdaki kenelerden, emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin" ifadelerini kullandı.

"YOKSULLAR KAZANACAK, KİMSESİZLER KAZANACAK, BİZ KAZANACAĞIZ"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada çok soruldu, sloganlar duydum. Atılan tekmeyi unutmadınız. Erdal Kocabıyık o tekmeden sonra işinden oldu. Dönemin Bergama Belediye Başkanı’ndan rica ettik seraya koydular. Belediyeyi kaybettik. AK Parti geldi; çöpe verdiler. 5 yıl boyunca zulüm gördü. Mücadeleden vazgeçmedi. Biz de tekmeyi yiyeni unutmadık. Kimseyi arkada bırakmamak şiarımızdır. 301 kişi o ölüme otobüslerle gitti. 6 ilçeye cenazeleri döndü. O gün o ilçelerde iktidar hüküm sürüyordu. Bu kente küfrettiler. Bu kente siyasi tercihleri yüzünden baskıyı bilmeden küfrettiler. 'Soma'ya laf eden karşısında beni bulur' dedim. Her gün adım adım, emek emek mücadele verdik. Bugün Savaştepe'de, Kınık'ta, Bergama'da, Soma'da, Kırkağaç'ta ve Akhisar'da artık onlar yok, biz varız. Bugün 6 ilçede de artık onlar yok, biz varız. Emek dostu, gerçek sendikacılık dostu bir mücadeleye destek vereceğiz. Soma'nın AK Partili'sine de MHP'lisine de sahip çıkacağız. Alın terinin karşılığını alacak, örgütlenmeyi başaracak, gün gelecek bu güzel evlatlarla elbet saygı duruşunda da bulunacağız. Bu çocukların yüzü gülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra nereye çağrılırsak koşup gidelim. Nerede bir hak arama mücadelesi varsa, koşun gelin. Birlikte olalım, meydanları dolduralım. Herkesin hakkını söke söke alalım. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yoksullar, kazanacak, kimsesizler kazanacak, biz kazanacağız."

Özel'in konuşmasının ardından yürüyüşe katılanlar anıta karanfil bıraktı. Özel daha sonra Soma Maden Şehitliği'ne giderek faciada yaşamını yitiren madencilerin yakınlarıyla görüştü, mezarlarına karanfil bıraktı.