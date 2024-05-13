Almanya Adalet Bakanlığı, "Nehirden denize" sloganını suç olarak tanımladı

Almanya Adalet Bakanlığı, Filistin'e destek gösterilerinde kullanılan "Nehirden denize" ifadesinin Hamas'ın sloganı olduğunu öne sürdü.

"SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanlığı'nın X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nehirden denize' ifadesi bir Hamas sloganıdır. Hamas'ın Almanya'da faaliyet göstermesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla, münferit vakanın koşullarına bağlı olarak, bu sloganın kullanılması yasaklı bir örgütün propagandasının kullanılması anlamına gelebilir. Bu da suç teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bremen kent idaresi iki hafta önce bir grup Filistin destekçisine "Nehirden denize" ve "Çocuk katili İsrail" sloganlarına yasağı getirmiş ancak Yüksek Eyalet İdari Mahkemesi ise bunların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde hüküm vermişti.

Bremen Eyalet İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in karara itirazda bulunması üzerine mahkeme, bu kez "Nehirden denize" sloganının kullanılamayacağını ancak "Çocuk katili İsrail" sloganı atılabileceğine hükmetmişti.

Kaynak: AA