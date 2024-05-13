ABD'den İsrail'i kızdıracak itiraf: İsrail teröristten çok sivil öldürdü

ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze’de öldürdüğü sivil sayısının ‘Hamas teröristleri’nden daha fazla olduğunu açıkladı. ABD'nin yaptığı itiraf İsrail medyasında da tepkilere yol açtı.

Son Güncelleme:
ABD'den İsrail'i kızdıracak itiraf: İsrail teröristten çok sivil öldürdü

ABD ile İsrail arasındaki ilişkileri derinden etkileyecek açıklama. Gazzeli yetkililere göre İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürdüğü Filistinli sayısı 35 bin 91’e ulaştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, CBS News, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a şu soruyu sordu:

“(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya göre 14 bin terörist ve 16 bin sivil öldürüldü. ABD, İsrail’in teröristten fazla sivilin öldürüldüğü yönündeki değerlendirmesini paylaşıyor mu?”

Blinken kararlı bir ifadeyle “Evet, paylaşıyoruz” yanıtını verdi.

ABD'DEN KAOS UYARISI

ABD’li bakan geniş çaplı bir işgalin potansiyel olarak inanılmaz derecede yüksek bir maliyete yol açabileceğini söyledi: “İsrail potansiyel olarak bir isyanı devralma, ya da ayrılırsa kaosla, anarşiyle ve muhtemelen Hamas tarafından yeniden doldurulan bir boşlukla karşılaşma yolunda ilerliyor.”

Blinken ayrıca, ABD’nin sivilleri daha iyi korumak ve Refah’ın topyekun işgalinden kaçınmak için İsrail’e baskı yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Son Güncelleme:
TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu
İsrail'e nükleer silah kullanma çağrısı yapan ABD'li Senatör'e Hamas'tan sert tepki İsrail'e nükleer silah kullanma çağrısı yapan ABD'li Senatör'e Hamas'tan sert tepki
Kraliyet ailesinde beklenmedik görev değişikliği: Kanser tedavisi gören Kral Charles tahtan çekilecek mi? Kanser tedavisi gören Kral Charles tahtan çekilecek mi?
İran Dışişleri Bakanlığı: İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı İran Dışişleri Bakanlığı: İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
Kazakistan'da kadın cinayeti: Eşini öldüren eski Ekonomi Bakanı'na 24 yıl hapis cezası verildi Kazakistan'da kadın cinayeti: Eşini öldüren eski Ekonomi Bakanı'na 24 yıl hapis cezası verildi
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Uzmanı açıkladı: Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı Kamuda tasarruf paketinin perde arkasında 'emekli maaşı' detayı
Battal İlgezdi, seçimden önce ne var ne yoksa satmış! Battal İlgezdi, seçimden önce ne var ne yoksa satmış!
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı