Kazakistan'da kadın cinayeti: Eşini öldüren eski Ekonomi Bakanı'na 24 yıl hapis cezası verildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 9 Kasım 2023’te başkentte ailesine ait bir restoranda imam nikâhlı eşi Nukenova’yı darp ederek öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan eski Milli Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev ve akrabası Bakıtcan Baycanov'un yaklaşık 6 ay süren davası sonuçlandı.

Mahkeme, eski Milli Ekonomi Bakanı Bişimbayev'e, 31 yaşındaki eşi Nukenova'yı işkence ederek "vahşice öldürmekten" suçlu bularak 24 yıl hapis cezası verdi.

Baycanov ise suçu örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 44 yaşındaki Bişimbayev, cezasını yüksek güvenlikli cezaevinde çekecek.

"BU NEREDEYSE MÜEBBETTİR"

Nukenova'nın ağabeyi Aytbek Amangeldi, gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Bu neredeyse müebbettir. Bişimbayev 24 yıl sonra 68 yaşında olacak." diye konuştu.

Savcı Aycan Aymaganova da Bişimbayev'in 2040’ta şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceğini ancak bunun için mağdur tarafın rızasının gerekeceğini söyledi.

Hâkim Alma Yesimova da ülkede söz konusu suç için verilen en yüksek cezanın 25 yıl olduğunu, Bişimbayev'in de 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

KAFATASI TRAVMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bişimbayev ise mahkemedeki son ifadesinde suçunu kabul ettiğini ancak kasten cinayet işlemediğini savundu. Adli tıp kurumu tarafından açıklanan raporda, Nukenova'nın darbelerle oluşan akut subdural hematomun da eşlik ettiği kapalı kafa travması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kamuoyuna açık yapılan duruşmalar, sadece Kazakistan’da değil yurt dışında da büyük ses getirmişti.

Söz konusu cinayet, aile içi şiddet konusunu ülkenin gündemine taşımış ve nisan ayında da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin cezasını ağırlaştıran kanunu onaylamıştı.

Davayı takip edenlerden bazıları kararın açıklanmasının ardından gözyaşı döktü.

Kaynak: AA