İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: Yerin dibine batsın dünya malı

İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesine "Yerin dibine batsın dünya malı" diyerek tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: Yerin dibine batsın dünya malı

Ailevi sorunlarıyla sıklıkla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de torunuyla karşı karşıya geldi.

Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan İbrahim Tatlıses'e, ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran, sosyal medyadan mesaj yayınladı. Baran, dedesinin, yedi çocuğunun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç çocuğuna zamanında yaptırdığı Muğla'daki siteden ev verdiğini, kendilerine ise vermediğini söyledi.

"YERİN DİBİNE BATSIN DÜNYA MALI"

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyleyen Baran, "Çocukları birbirinden ayıran ne? Yıllardır yaşananları ben biliyorum. Mesele adil olmayan bir babalık söz konusudur. Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı kefenimizde cep yok" dedi.

İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: Yerin dibine batsın dünya malı - Resim : 1

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