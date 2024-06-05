Özgür Özel Emine Şenyaşar'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek. Özel yarın ayrıca eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'la da görüşecek.

14 Haziran 2018'de AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim gezisi sırasında gerçekleşen saldırı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Adil ve Celal Şenyaşar yaşamını yitirmişti.

Çatışmada babasını ve iki kardeşini kaybeden, kendisi de yaralanan Fadıl Şenyaşar 17 Haziran'da taburcu edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Dişhekimi Sevinç Özgüner anısına düzenlenen “İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü”nü bu yıl Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’a verdi.

Emine Şenyaşar, saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde nöbet başlatmıştı.