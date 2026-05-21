Özgür Çelik: Boyun Eğmeyeceğiz, Görevimizin Başındayız

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimi görevden uzaklaştırarak yetkiyi tedbiren 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmesiyle başlayan siyasi kriz eyalet ve il örgütlerine sıçradı. Ankara İl Başkanlığı'nın genel merkeze çağrısının ardından, gözlerin çevrildiği CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sessizliğini bozdu.

'BU ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Özgür Çelik, kararı "siyasi bir darbe" olarak nitelendirdi. Kararı tanımayacaklarının sinyalini veren Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"19 Mart’ta başlayan darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Milletimiz buna geçit vermeyecek. Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız."

İSTANBUL İL ÖRGÜTÜNDE KAYYIM DEĞİŞİMİ

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı bu tarihi tedbir kararı, sadece genel merkezi değil, İstanbul il yönetiminin yapısını da kökten değiştirdi. Mahkeme kararıyla birlikte, daha önce genel merkez tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine resmen son verildi. Mahkeme kararı doğrultusunda şekillenen yeni idari yapılanmada, İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı.

Kaynak: Haber Merkezi