Özel Sektör Çalışanları Nasıl 9 Gün Bayram Tatili Yapabilir? İşte Masadaki 3 Formül...

Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Buna göre kamu çalışanları 2,3 ve 4 Nisan günlerinde idari izinli sayılacaklar. Özel sektör çalışanları ise işverenin inisiyatifi, yıllık izin kullanımı veya telafi çalışması gibi yöntemlerle tatillerini uzatabilirler. İşte detaylar...

1) İŞVEREN İZİN VERİRSE...

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari 2-5 Nisan tarihlerinde 4 gün (cumartesi dahil) ya da haftada 5 gün çalışanlar için 2-4 Nisan tarihlerinde 3 gün idari izin vererek 9 gün izin yaptırabilir. Bu durumda yıllık izinden düşülmez ve maaş kesintisi yapılmaz.

2) ÇALIŞAN TALEP EDERSE...

Eğer işveren idari izin sağlamazsa, çalışanlar yıllık izinlerinden 3 veya 4 gün kullanarak tatillerini 9 güne tamamlayabilirler. Bu durumda ücret yine tam ödenir ve kullanılan 3 ya da 4 gün izin yıllık ücretli izin hakkından düşülür.

3) İŞÇİ-İŞVEREN ANLAŞIRSA...

İş Kanunu kapsamında telafi çalışması yapılarak da 9 günlük tatil yapılabilir. Çalışan, 3 gün izin yaptıktan sonra 2 ay içinde eksik saatlerini tamamlayabilir. Telafi çalışması günlük en fazla 3 saat yapılabilir ve tatil günlerine denk getirilemez. Yani günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi gerekiyor. 45 saati aşan süreler için ücret yüzde 50 fazlasıyla ödenir.

Kaynak: Sabah