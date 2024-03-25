Oyuncu Reha Özcan 'oy vermeyecektim ama' dedi, seçimlerde kime oy vereceğine ilişkin ipucu verdi

Oyuncu Reha Özcan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hangi adaya oy vereceğine ilişkin ipucu verdi.

Oyuncu Reha Özcan 'oy vermeyecektim ama' dedi, seçimlerde kime oy vereceğine ilişkin ipucu verdi

Yerel seçimler yaklaşırken, ünlü isimlerin tercihleri de merak edilirken, oyuncu Reha Özcan, oy vereceği adaya ilişkin ipucu verdi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlü isim, sürecin başında oy vermeyi düşünmediğinin altını çizerek, “Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım” dedi.

Özcan’ın paylaşımı CHP’nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceği şeklinde yorumlandı.

17 bakanın AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’a destek için sahaya çıkması kamuoyundan tepki toplamıştı.

Özcan, paylaşımının tamamında "Hayatımda 17 kişiden dayak yiyen hiç kimseyi yalnız bırakmadım. Oy kullanmayacaktım ama şimdi şartlar değişti..." dedi.

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Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu AKP CHP
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