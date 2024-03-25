Üniversite eğitimine geçmek için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geç başvuru süreci başladı.

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

Başvurular 28 Mart saat 23:59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem