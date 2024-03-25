YKS geç başvuru süreci başladı
ÖSYM, YKS geç başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
Üniversite eğitimine geçmek için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geç başvuru süreci başladı.
Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.
Başvurular 28 Mart saat 23:59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem