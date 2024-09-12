Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarparak savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı yalnız bırakmadı.

Ağır yaralı yaşlı adam, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA