Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Batman’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarparak savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı yalnız bırakmadı.
Ağır yaralı yaşlı adam, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş
Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı
Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor
Eskişehir'de Yol Çöktü, Faciadan Dönüldü! Eskişehir'de Yol Çöktü, Faciadan Dönüldü!