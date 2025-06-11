ÖSYM YKS 2025 Sınav Yerleri Sorgulama: E-DEVLET YKS Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

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Üniversiteye giriş için geri sayım başladı! Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS 2025 sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınav, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: YKS 2025 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, YKS 2025’e katılacak adaylar için sınav yerlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak TYT, 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumları için adayların sınav bina ve salon atamaları tamamlandı” denildi. Bu açıklamayla birlikte, YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açılmış oldu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS’ye katılacak adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebiliyor. Ayrıca, adaylar E-Devlet üzerinden de sınav bilgilerine ulaşabiliyor.

Sınav giriş belgeleri, adayların sınav günü yanında bulundurması gereken resmi evraklar arasında yer alıyor. Belgede, sınava girilecek okulun adı, adresi, bina kodu, salon bilgisi ve sınav saati gibi önemli detaylar yer alıyor.

YKS 2025 OTURUM TAKVİMİ

TYT (1. Oturum): 21 Haziran 2025 Cumartesi

AYT (2. Oturum): 22 Haziran 2025 Pazar Sabah

YDT (3. Oturum): 22 Haziran 2025 Pazar Öğleden Sonra

SINAVA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport) mutlaka yanınızda olmalı.

Belirtilen saatten sonra adaylar sınav salonuna alınmayacak.

Sınav merkezine giderken yanınızda su dışında herhangi bir eşya (çanta, telefon, saat vb.) bulundurulmamalı.

Kaynak: Haber Merkezi