Osmaniye'de Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi mevkiinde gece yarısı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA