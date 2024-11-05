Seçimleri Trump mı Harris mi Kazanır? Prof. Dr. İlhan Uzgel'den Dikkati Çeken Değerlendirme

Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, yakın dönem ABD siyasi tarihinde seçim öncesinde yapılan anketlerde hiç olmadığı kadar birbirine yakın sonuçlar aldı. Başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Uzgel, şu ifadeleri kullandı:

'SEÇİM ORTADA'

"Bu seçimi kimse tam olarak öngöremiyor. Uzun süredir anketlerde birbirine bu kadar yakın sonuç alınan bir seçim olmamıştı. Kamala Harris, Biden'ın yerine aday gösterildiğinde olumlu bir hava esti ama o iyimser dalgayı ileri taşıyamadı. Arada 3-4 puanlık bir fark yaratamadı. Dolayısıyla seçim şu anda ortada. Çok önde gelen bahis şirketlerini dikkate almamak gerekiyor.

'KEHANET OLUR'

Ama hiçbir ankette iki aday da birbirine bariz bir üstünlük sağlayabilmiş değil. O yüzden 'şu kazanacak' demek kehanet olur, size parmakla işaret edemem. Attı tutturamadı gibi olmasın, ucunu açık bırakayım."