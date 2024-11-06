Trump Seçimi Kazanırsa Ne Olur? Daron Acemoğlu Riskleri Tek Tek Anlattı

ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden MIT'de öğretim üyeliği yapan Nobel ödüllü Profesör Daron Acemoğlu, ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamıştı. Acemoğlu, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, kazanması durumunda yaşanabilecek riskleri değerlendirdi.

Acemoğlu, Trump'ın hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve basın özgürlüğü gibi kurumların altını oymak için can attığını söyledi. Acemoğlu, Trump'ın seçimi kazanması durumunda ABD ekonomisinin ciddi bir belirsizlik ve kurumsal aşınma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

'MUSK'IN YATIRIMLARI GEÇİCİ DESTEK SAĞLASA DA...'

T24'ün aktardığına göre; Tesla ve SpaceX’in bir dizi özel anlaşmadan yararlanmasının ve Musk'ın yatırımlarının ekonomiye geçici bir destek sağlayabilme ihtimalinin olduğunu, ancak zaman içinde bu anlaşmanın rekabeti baltalayarak yüksek fiyatları ve daha düşük kaliteyi beraberinde getireceğini ifade etti.

'TÜM YATIRIMLAR DURABİLİR'

Acemoğlu ayrıca düzenlemeleri siyasi anlaşmazlıklarda bir silah olarak kullanmakla tehdit eden bir başkanın yönetiminde ortaya çıkacak belirsizliğin, tüm iş dünyasında yatırımların durmasına yol açabileceğini belirtti.

Acemoğlu, ABD’de demokrasi sorunlu olsa da, ülkenin kurumlarının hala geniş ölçüde demokratik olması sebebiyle aşınmalarının zaman alacağını ve ekonominin bir süre daha geçmişin ivmesiyle ilerleyeceğini vurguladı.

Kaynak: T24