ABD'de Seçim Heyecanı! Elon Musk, Seçim Sonuçlarını Trump'la Birlikte Takip Edecek

ABD seçimlerinde Donald Trump’ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk, seçim gecesini Trump ve yakın çevresiyle birlikte eski başkanın Florida'daki evinde geçirecek.

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ABD'de Seçim Heyecanı! Elon Musk, Seçim Sonuçlarını Trump'la Birlikte Takip Edecek

New York Times (NYT) gazetesinin Elon Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirecek.

Trump'ın, seçim gecesi Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde özel davetlilerin katılacağı bir "parti" düzenleyeceği ve seçim sonuçlarını buradan izleyeceği bildirilmişti. Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in ise seçim gecesini, başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde takip etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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