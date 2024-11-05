İsrail Basınından Kritik İddia: Netanyahu İki Üst Düzey İsmi Daha Görevden Alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia etti.

BAŞBAKANLIK OFİSİ YALANLADI

İsrailli Walla haber sitesinin Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberin hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı. Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

Netanyahu, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Gallant'ı bu akşam görevden aldığını duyurmuştu. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu"Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA