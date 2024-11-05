İsrail Basınından Kritik İddia: Netanyahu İki Üst Düzey İsmi Daha Görevden Alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından kritik bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınının Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Netanyahu’nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar’ı da görevden alacağı iddia edildi. Başbakanlık Basın Ofisi iddiaları yalanladı.

İsrail Basınından Kritik İddia: Netanyahu İki Üst Düzey İsmi Daha Görevden Alacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia etti.

BAŞBAKANLIK OFİSİ YALANLADI

İsrailli Walla haber sitesinin Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberin hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı. Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

Netanyahu, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Gallant'ı bu akşam görevden aldığını duyurmuştu. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu"Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden AldıNetanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden AldıDünya

Kaynak: AA

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