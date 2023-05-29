Osmaniye'de seçim kutlamalarında Bağımsız Türkiye Partisi’nin il binası olarak kullandığı çadıra saldırı

Osmaniye’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası kutlama yapan bir grup, Bağımsız Türkiye Partisi’nin geçici il binası olarak kullandığı çadıra saldırıda bulunuldu. BTP tarafından saldırı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Osmaniye'de seçim kutlamalarında Bağımsız Türkiye Partisi’nin il binası olarak kullandığı çadıra saldırı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Osmaniye İl Teşkilatı’nın bulunduğu binanın 6 Şubat depreminde yıkılması üzerine BTP’liler çalışmalarını sürdürmek için geçici olarak aynı alana çadır kurdu.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası konvoylarla kutlama yapan bir grup, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) deprem bölgesi Osmaniye’de geçici il binası olarak kullandığı Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan çadıra saldırdı.

Çadır, falçata ile kesilirken, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın resmi ve parti ambleminin bulunduğu branda da yere atıldı. BTP Osmaniye İl Yönetimi, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"‘İNŞALLAH DAHA KÖTÜ ŞEYLER BAŞIMIZA GELMEZ’ DİYE DÜŞÜNÜYORUM AMA ACABA BU BİR BAŞLANGIÇ MI?"

BTP Osmaniye Merkez ilçe Başkanı Hatice Kaya saldırıyla ilgili, “Konvoy sırasında parti binamızın olduğu çadırı falçatayla kesmişler, değişik yerleri de taşlamışlar. Hiçbir görüşe saygısızlığımız olmadı. Sadece Genel Başkanımız, 'CHP'yi desteklerim' dediği için mi böyle oldu? Hiçbir Ak Partili arkadaşımın da bunu bilerek yaptığını düşünmek istemiyorum ama başımıza gelen şey de bu. Diyecek bir şey bulamıyorum, İnşallah daha kötü şeyler başımıza gelmez diye düşünüyorum ama acaba bu bir başlangıç mı?” dedi.

"SALDIRIDA BULUNAN KİŞİLER HAKKINDA YASAL ŞLEM BAŞLATTIK"

BTP Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Lütfullah Önder de "Osmaniye'de Bağımsız Türkiye Partisi çadırı, seçim kutlaması yapanların saldırısına uğradı. Saldırıda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlattık. Bu işin takipçisiyiz" dedi.

 

Kaynak: ANKA

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