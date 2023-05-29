Motorunda yangın başlayan kamyonetle benzinliğe girdiler, rahat tavırlarıyla şaşkına çevirdiler

Antalya'da seyir halindeyken motorundan duman çıkmaya başlayan kamyonet akaryakıt istasyonuna girip yardım istedi.

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Antalya'da seyir halindeyken motorundan duman çıkmaya başlayan kamyonet akaryakıt istasyonuna girip yardım istedi. Ön koltuktaki yolcu ve araçtan daha sonra inen sürücü ile diğer yolcunun sakinliği şaşkına çevirirken akaryakıt istasyonu görevlileri hızlıca müdahale edip alevleri söndürdü. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay Serik ilçesi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnşaat firmasına ait bir kamyonet seyir halindeyken sürücünün dumanları fark etmesi sonucu petrole saparak aracını park etti. Araçtan önce ön koltukta oturan yolu inip kaputu açarken, bir süre sonra sürcüsü ve ardından da arkadaki yolcu indi.

Kaputu açınca alevleri gören akaryakıt istasyonu çalışanları ellerinde yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştu. Kısa bir süre sonra motordan yükselen alevleri fark eden istasyon çalışanları yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kamyonette bulunan yolcuların rahatlığı ise dikkat çekti. Olay sonrası yaralanan olmazken, araçta maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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