İzmir'de otoyol tünelindeki yangında yaralı sayısı 25'e yükseldi

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kişi sayısı 25'e yükseldi.

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İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kişi sayısı 25'e yükseldi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın bir süre sonra kontrol altına alındı Yardıma koşanlar da dumandan etkilendi

Tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş da polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçlarla dışarı çıkartıldı. Tünel çıkışında bekleyen ambulans görevlileri vatandaşlara müdahale ederken, vatandaşları kurtarmak için tünele giren kamu görevlisi 5 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla sevk edildikleri çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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