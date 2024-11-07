Osmaniye'de Polis Dehşeti! Boşanmak İsteyen Eşinin Sokağına Kurşun Yağdırdı

Osmaniye'de bir polis memuru, boşanmak isteyen eşinin yaşadığı sokağa giderek etrafa tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bir otomobil hasar alırken, saldırgan da gözaltına alındı.

Osmaniye'de Polis Dehşeti! Boşanmak İsteyen Eşinin Sokağına Kurşun Yağdırdı

Türkiye'de artan kadına şiddet olayları toplumda infial yaratırken, son olarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir şiddet olayı meydana geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abuzer Ş. ile boşanmak isteyen eşi arasında tartışma yaşandı. Kadın, evden ayrılarak Kadirli ilçesi Dere Mahallesi 378. Sokak'ta bulunan ailesinin evine gitti.

Osmaniye'de Polis Dehşeti! Boşanmak İsteyen Eşinin Sokağına Kurşun Yağdırdı - Resim : 1

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Eşiyle konuşmak için Kadirli ilçesine giden Abuzer Ş., silahını çıkararak sokakta ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Abuzer Ş. gözaltına alınırken, olayda kurşunların isabet ettiği bir otomobil zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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