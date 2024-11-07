Çocuğu Yumruklayıp Yere Atmıştı! Bakanlık Harekete Geçti

Tuzla’da alışveriş merkezinin otoparkının önünde A.K. isimli şahıs, oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle 7 yaşındaki çocuğu yumruklayıp, sonra yere fırlatmıştı. Yaşanan şiddetin ardından tutuklanan A.K. daha sonra serbest bırakılmıştı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanıp gündem olmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye’nin konuştuğu olaya ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldığını bildirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER SONRASI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Karara ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan şüpheli A.K, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 Eylül 2024 tarihinde 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştır.

Ayrıca kamu davası da açılan şüpheli hakkında İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21.10.2024 tarihinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edilmiş olup şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Kaynak: ANKA