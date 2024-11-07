RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den TUSAŞ Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’taki terör saldırısına ilişkin getirilen yayın yasakları hakkında yeni bir açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den TUSAŞ Açıklaması

Ankara TUSAŞ’ta terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 2 terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmiş, 5 kişi şehit düşmüştü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ saldırısından sonra getirilen yayın yasağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den TUSAŞ Açıklaması - Resim : 1

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şahin “Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara haksızca ceza verilmesi düşünülemez” diye vurguladı.

“TEMİZ YAYIN YAPANLARA CEZA VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ”

Şahin, yayın yasağını ihlal eden basın kurumlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Göz bebeğimiz olan milli savunma şirketimiz TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından sonra getirilen yayın yasağına uymayan televizyonların tamamına müeyyide uygulanmıştır. Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara ise haksızca ceza verilmesi düşünülemez. Bu gerçeği atlayan üyelerimizin dikkatini çeker, sorumlu davranan yayıncılarımıza da ayrıca teşekkür ederim.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den TUSAŞ Açıklaması - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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