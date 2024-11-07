Trump’ın Şerefine Herkese Ücretsiz Turp Dağıttı

ABD seçimlerinde yeniden başkan seçilen Donald Trump, hem aldığı oy oranı hem de yaptığı zafer konuşmasıyla tüm dünyada gündem olmuştu. Trump’ı destekleyenler arasında yer alan Antalyalı üretici Beyazıt Işık, zaferi turp ve ejder meyvesi dağıtarak kutladı.

Antalya’da Beyazıt Işık isimli üretici, ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasını ilginç bir yöntemle kutladı.

Çınaraltı Meydanı'na 500 kilo turp ile 2 bin ejder meyvesi getiren Işık, hepsini vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı.

1995 yılında ABD'de bulunduğu süre içinde Trump ile görüştüğünü belirten Işık, Trump'ın ikinci kez seçildiğini öğrendikten sonra bu kararı aldığını açıkladı.

“ZAFERDEN BU YANA 2 BİN EJDER DAĞITTIM”

“Turp, Trump'ın başkanın simgesidir” diyen Işık, şunları söyledi: 2016 yılında Trump'ın seçimleri kazanan sonra yine burada turp dağıtılmıştı. Bu yıl yine dostum ve sevilen biri olarak Trump'ın başkanın seçim kazandığının zaferini kutluyorum. Aynı zamanda Başkanımızın kolay olması nedeniyle birlikte Gurur duydum. Dünyada barış istiyorum. Ukrayna ve Gazze savaşının bir an önce durdurulması için onu tebrik ediyorum. 1995 yılında ABD'de bulunduğum süre içinde kendisiyle bir sefer görüşmüştüm. Zaferi kazandığının ardından dünden bu yana 2 bin ejder dağıttım. Turp, Trump'ın başkanın bir simgesidir. İkimizin dostluğundan dolayı turp ve ejder dağıtıyorum. Ejder meyvesi de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin anlamıdır.

Kaynak: DHA