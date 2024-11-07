Kalpleri Tek Kesede Atıyordu! Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı

2023 yılında dünyaya gelen Cezayirli ikizler Rinad ve Rinas, yüzleri ve kalpleri yapışık şekilde doğdu. 18 ay boyunca yapışık şekilde yaşayan ikizlerin ameliyat olması için 8 kiloya ulaşması beklendi.

Cezayir’den Türkiye’ye gelen kalpleri tek kesede atan ikizlerin ameliyatı için 20 kişilik ekip kuruldu.

9 SAATLİK OPERASYON SONRASI AYRILDILAR

İstanbul’da 2 ay sürede ameliyat hazırlıkları tamamlanan ikizlerin ilk ameliyatı 21 Ağustos'ta, ikinci ameliyat ise 5 Ekim'de yapıldı. 9 saat süren 2 ayrı operasyonun ardından ikizler sağlıklı bir şekilde birbirinden ayrıldı.

“YENİ BİR GÖĞÜS KAFESİ OLUŞTURDUK”

İkizlerin ameliyatını gerçekleştiren Doç. Erdem Güven, operasyonu şöyle anlattı: 2'nci seansta ayırma işlemine başladık. Önce deri, daha sonra göğüs kafesini kapsayan kemik köprüsü, en son da kalp içinde olduğu odacık parçalara ayrıldı. Daha sonra desteklemek için bu köprüyü oluşturan kemiklerden parçalar sadece bir bulmaca veya legoyu birleştiriyormuş gibi o kemikleri defektin içine yerleştirerek kendi kemiklerinden yeni bir göğüs kafesi iman tahtası oluşturduk. Her iki bebeğimiz de şu anda sağlıklı, 2'si de yaşayabiliyor. İlk seans ameliyatımız aşağıdan yukarıya 3,5- 4 saat sürdü.

“ANLATILACAK GİBİ DEĞİL O DUYGU”

Bebeklerin anne ve babası ise “Çok güzel bir duyguydu. Sanki yeniden doğum yapmış gibi sevindim. Allah'a çok şükür. Anlatılacak bir duygu değildi. Çok sevinçliyim. Anlatılacak gibi değil o duygu" dedi.

Kaynak: İHA