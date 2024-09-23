Osmaniye'de İki Araç Birbirine Girdi: Soruşturma Başlatıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar köyü kavşağında trafik kazası meydana geldi. Serkan T. idaresindeki otomobil, Fevzi K. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Serkan T. ile hafif ticari araç sürücüsü Fevzi K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA