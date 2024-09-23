Gaziantep'te Operasyon: Yüzlerce Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli iki şahsın üzerinden yapılan aramalarda 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli kaçak ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Operasyon: Yüzlerce Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde yürütülen yol kontrol devriyesi icra edildi. Devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu U.H. ve G.H isimli 2 şahsın üst araması yapıldı.

Aramalar sonucunda şahısların yanlarında taşıdıkları çanta ve poşet içerisinde yurt dışından kaçak getirildiği tespit edilen barkodsuz, etiketsiz, özel saklama koşullarına uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Şüpheli U.H. ve G.H isimli yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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