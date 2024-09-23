Fethiye'de Dağda Mahsur Kalan Paraşütçü Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan atlayış yapan Letonyalı paraşütçü P.V., dağlık alanda mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarılan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde dünyaca ünlü Babadağ’ın 1900 metre pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu 35 yaşındaki P.V. dağlık alana düşüp mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi bölgeye sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan P.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA