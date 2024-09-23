Fethiye'de Dağda Mahsur Kalan Paraşütçü Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan atlayış yapan Letonyalı paraşütçü P.V., dağlık alanda mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarılan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fethiye'de Dağda Mahsur Kalan Paraşütçü Kurtarıldı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde dünyaca ünlü Babadağ’ın 1900 metre pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu 35 yaşındaki P.V. dağlık alana düşüp mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi bölgeye sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan P.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Suç Makinesinin Şehit Ettiği Şeyda Polise Son Görev Suç Makinesinin Şehit Ettiği Şeyda Polise Son Görev
Gaziantep'te Operasyon: Yüzlerce Kaçak İlaç Ele Geçirildi Gaziantep'te Operasyon: Yüzlerce Kaçak İlaç Ele Geçirildi
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı