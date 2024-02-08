Elma kasalarına gizlenmiş 40 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de elma kasalarının içine zulalanmış halde piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elma kasalarına gizlenmiş 40 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan ortak çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan elma yüklü kamyoneti durdurdu.

Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada elma kasalarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 40 Milyon TL değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kenan Ç., Bülent Ç. ve Kubat B. tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Uyuşturucu Osmaniye Operasyon
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