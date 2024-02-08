Emniyet müdür yardımcısından, polis eşine işkence iddiası: 'Önce çıplak arama sonra sonra darp'

İstanbul’da yanında işe başladığı avukatın hesaplarından yüklü para transferi yapıyor olmasından şüphelenen M.U. konuyu polis eşine anlattı. M.U. ve polis eşi durumu emniyete bildirmek üzere 24 Haziran 2023’te evlerinin olduğu Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

M.U.’nun ifadesi bittikten sonra eve dönen çift konu hakkında başka detaylar da hatırlayınca ertesi gün ek ifade vermek için tekrar emniyet müdürlüğüne gitti.

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre, ikinci ifade işlemi sürerken saat 16.30’da gelen bir komiser M.U.’ya “E. Müdür seni görmek istiyor” diyerek onu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.’nın odasına götürdü.

MAKAMDA ÇIPLAK ARAMA

Odadaki görüşmenin ardından M.U. ifadesini tamamlamak için yeniden aşağıya indi. İfadesini alan memur M.U.’ya telefonunun kendilerinde kalacağını, E. A.’nın kendisini yeniden görmek istediğini söyledi. M.U. odaya girdiği anda da İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. “S.. kadar aklınla beni kandırmaya mı çalışıyorsun” diyerek küfür ve hakaret etti. Ardından M.U.’nun kolundaki saatle kendisini kayıt altına aldığını söyleyip kadının saatini de aldı.

ŞİFRESİNİ ALDI, TELEFONU İNCELENDİ

Polis eşi her şeyden habersiz M.U.’nun gelmesinin beklerken Emniyet Müdür Yardımcısı E. A. odada başka polisler de varken M.U.’dan masanın üstünde duran telefonunun şifresini istedi, M.U. şifreyi söyledi. Müdür yardımcısı odaya telefondan anlayan bir polis çağırdı, telefon incelendi, herhangi bir kayıt bulunamadı.

Müdür Yardımcısı E.A. bununla da yetinmedi. Odaya çağırdığı kadın polis memurundan M.U.’yu aramasını istedi. M.U. makam odasında herhangi bir kayıt olmadan erkek bir müdürün karşısında çıplak aramaya maruz kaldı.

“BANA BİR KAHVE İKRAM EDERSİN’ TEKLİFİ

Dördüncü sınıf Emniyet Müdürü E. A.’yı bu kadar öfkelendiren tek bulgu M.U.’nun ifadesinde kendisine yapılan kahve teklifini reddetmesiydi.

M.U. şikayetçi olduğu Emniyet Müdürü E.A.’nın ilk görüşmede kendisine “Sen hiç merak etme ben o şerefsizi yakalarım. Sonra da sen bana bir kahve ikram edersin” dediğini, bu teklifi reddedince de E.A.’nın öfkelendiğini söyledi.

SAATLERCE DARBEDİLDİ

Çıplak aramanın ardından telefonda usulsüz olarak yapılan incelemeden bir şey çıkmadı. Müdür Yardımcısı E.A. bu kez de M.U.’nun Icloud şifresini de istedi. Kadın şifreyi söyledi ama şifre yanlış çıktı. İfadeye göre E.A. masadan kalkıp mağdur kadına tokat attı, yere düşünce de tekmeledi.

M.U. diğer polislerin şahitliğinde Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. tarafından saatlerce darbedildi. M.U. ifadesinde müdür yardımcısının üstüne çıkıp yumruk ve tokat attığını, havluyla ağzını kapattığını, kulak piercinglerini çektiğini anlattı. İfadesine göre E.A. makam sandalyesiyle genç kadının sırtına vurdu.

ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Kanlar içindeki M.U. işkencenin ardından başka bir odaya götürüldü. Müdür Yardımcısı E.A.’nın yasa dışı şekilde kaydının alındığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada M.U.’nun telefon ve saati incelendi. Savcılık inceleme raporunda kanıt bulunamadığını söyleyerek M.U. hakkında takipsizlik kararı verdi.

EŞİNE İŞKENCE, POLİSE ‘PSİKOLOĞA SEVK EDİLSİN’ RAPORU

E.A. o olayın ardından makam odasına M.U.’nun polis eşini de çağırdı. E.A. “Gel otur yavşak” diyerek karşıladığı polise hakaret etti.

Ardından meslektaşları polis memuruna eşinin adliyeye götürüleceğini, kendisinin eve gitmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Polis memuru yaşananlardan habersiz evine döndüğünde saat gece 03.00’tü.

M.U. göz kapağında yarık, kulağında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla 03.30’da Maltepe Cezaevi’nde bulunan adli tıpa muayeneye götürüldü. Sabah 8.30’da polis ekiplerince ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılıp yine hastaneye, ardından evine götürüldü.

Polis memuru eşinin halini görünce görev yaptığı ilçedeki amir ve müdürlerinden yardım istemeye gitti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.A.’nın hakkında “Psikolojisi iyi değil, silahı alınıp Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilsin” diye yazı gönderdiğini öğrendi. Yardım isteyemeden, polis memurları eşliğinde muayene için hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMANIN SAVCISI DEĞİŞTİ

M.U. olay hakkında Haziran 2023’te şikayetçi olmasına rağmen soruşturmanın ilerlemediğini, savcı değişikliği yaşandığını söyledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki kameraların olay günü çalışıp çalışmadığının da belirsiz olduğunu söyleyen M.U. soruşturmanın üstünün kapatılmasından endişe duyduğunu anlattı.