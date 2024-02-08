Deprem için toplanan ek vergi ve bağış depremzedeye de gitmedi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yıl geçmesine rağmen yaralar halen sarılamadı. İktidar verdiği sözleri tutamazken, bölgede başta barınma ve altyapı olmak üzere birçok sorun giderilemedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, “Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu”na göre AFAD’ın bağış hesabında 2 Şubat itibarıyla 128.9 milyar TL toplandı. Toplanan bağışın 79,3 milyar TL’si depremzedekere harcandı.

Depremzedeler için yapılan harcamalar ise şunlar:

'Hane başına 10 bin TL destek ödemesi, taşınma ve kira yardımı, yaşamını yitirenlerin yakınlarına yardımlar, tahliye yardımları, çadır ile çadır içi malzeme yardımları, gıda, hijyen seti ve Esen Kart ödemeleri'

İşsizlik Sigortası Fonu’nda (İSF) bulunan milyarlarca liralık kaynaktan yalnızca 111 bine yakın yurttaşa 989 milyon TL ödeme yapıldı.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, işsizlik maaşı alamayanlar ile emekli aylığı olmayan toplam 82 bin kişiye de İSF’den günlük sadece 133.4 lira nakdi ücret desteği verildi. Bu kapsamda yaklaşık 700 milyon lira nakdi ücret desteği verildi.

EK VERGİLERDEN SAĞLANAN GELİRLERE NE OLDU?

İktidarın depremin yükünü yurttaşın sırtına yüklediği ek vergilerden sağlanan gelirler de ortaya çıktı.

Yayımlanan bir rapora göre ek vergilerden sağlanan gelirler öyle:

Kurumlara istisna ve indirim tutarları üzerinden ek vergi getirilmişti. Bu uygulamayla 73.5 milyar TL ek vergi geliri sağlandı.

Maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırılmıştı. Ayrıca beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. Yapılan düzenlemeyle, yaklaşık 10 milyar TL düzeyinde tahsilat artışı sağlandı.

KDV artışlarından 92 milyar TL gelir elde edildi.

Ek motorlu taşıtlar vergisinden 30.1 milyar TL ek gelir sağlandı.

Genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılmıştı. Bankalar, şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmişti. 80 milyar TL gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

Akaryakıt ürünlerinden litre başına alınan maktu ÖTV tutarları LPG’de 4 TL, benzin ve motorinde ise 5 TL tutarında yükseltilmişti. Bu düzenlemeyle de 85 milyar TL vergi geliri elde edildiği tahmin ediliyor.

