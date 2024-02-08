Hizbullah’a yakın vakıf okullarda! 'Bu çocuklar sahipsiz değil'

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde çocukları hedef alan “Siyer Yarışması” adı altında “yarışma” düzenlenecek. Eğitim yılının başında okullara gönderilen yazıyla duyurulması istenen yarışma için, MEB’e bağlı okulların kullanacağı ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarışma, İzmir’de 9 farklı ilçede MEB’e bağlı 11 okulda yapılacak. Okullardan 7’si imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi.

Tarikatın hedef kitlesi 4. ile 12. sınıf, 2008 ve sonrası doğumlu olup örgün eğitimde okumayan çocuklar oluşturuyor. Söz konusu yarışmanın sorularını ise Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu hazırlayacak. “O’nu oku, O’nu yaşa” temasında yapılacak olan “yarışmanın” amacı ise çocuklara Peygamber’in hayatının öğretilmesi olarak belirtildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre; dört farklı kategoride yapılacağı belirtilen yarışmada, birinci ve ikinci kategori kapsamında 4 ila 8. sınıf öğrencileri Abdullah Ayyıldız’ın “Alemlere Rahmet Efendimiz (sav)” adlı kitabından sorumlu tutulacak. Üç ve dördüncü kategori kapsamında olan 9 ila 12. sınıf öğrencileri ve diğer olarak belirtilen çocuklar ise İbrahim Dağılman’ın “Hz. Muhammed (sav) En güzel örnek” isimli kitabı zorunlu tutuldu.

VAKIF BAŞKANI ESKİ HÜDA-PAR YÖNETİCİSİ

Yarışmayı gerçekleştirecek olan Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Genel Başkanı olan Mehmet Beşir Şimşek, eski bir HÜDA-PAR yöneticisi. Aynı zamanda gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Alimler ve Medreseler Birliği’nin (İttihadul Ulema) Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor. Alimler ve Medreseler Birliği’nin genel başkanlığını ise Hizbullah’ın eski İran sorumlusu olduğu belirtilen Enver Kılıçarslan yapıyor. Ayrıca yarışma için belirtilen kitap temin noktalarından biri de İzmir Konak’taki İlhan Dalgıç. Dalgıç’ın aynı zamanda 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde HÜDA-PAR’ın Bayraklı Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.

“BU ÇOCUKLAR SAHİPSİZ DEĞİL”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “ÇEDES protokolü ile eğitim sistemini iyice gericileştirmeye çalışırlarken karşılaştıkları tepkilerden dolayı projeyi tabanda genişleterek yaygınlık kazandırma uğraşlarının farkındayız. Milli Eğitim Bakanı tarikatları sivil toplum kuruluşları diye meclis kürsüsünden anlatırken tarikatlar okullarda çeşitli yöntemlerle kök salmaya, saldıkları kökleri de kalıcı hale getirmeye devam etmektedir. İzmir’de öğrencilerle kurs ve sınav merkezlerinde yapılacak olan yarışma bu durumun yansımasından başka bir şey değildir. Çocuklarımızın nitelikli eğitime olan ihtiyacı sadece onların değil ülkenin geleceğinin de ihtiyacıdır. Denetlenemeyen pedagojik formasyonu olmayan unsurların içinde sadece din motifleri geçiyor diye okullarda çalışma yürütmesi büyük sorunlar doğurabilecek bir hatadır. Çocuklarımızın başına bir şey gelmesini engelleyecek güce sahibiz onlar asla yalnız değiller. Bu süreçleri gün ve gün proje proje takip etmekteyiz ve yasal meşru haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu ülke, bu kent ve bu çocuklar sahipsiz değillerdir” dedi.