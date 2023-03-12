Osmaniye'de 3,9 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.14'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.