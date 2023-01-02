Osman Kavala'dan yeni yıl mesajı: Özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum
5 yıldır tutuklu bulanan Gezi davası tutuklularından iş insanı Osman Kavala yeni yıl mesajında "özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum" dedi.
Gezi davasında müebbet hapse çarptırılan iş insanı Osman Kavala tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yeni yıl mesajı gönderdi.
Kavala, mesajında "Yeni yılda insanların kolayca hapse atılmadığı, hücrelerinde ölümü beklemediği, sokaklarda kadınların, madenlerde işçilerin katledilmediği bir ülkede özgürlüğü teneffüs edeceğimiz günleri görmeyi diliyorum" dedi.
#BirlikteÖzgür2023 pic.twitter.com/wgxRTRWr0E— Kavala'ya Özgürlük (@FreeOsmanKavala) January 2, 2023
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