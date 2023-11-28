Osman Gökçek'ten Tahir Elçi'ye ölüm yıldönümünde büyük saygısızlık

'Barış Elçisi' lakabıyla bilinen Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken silahla vurularak katledilmişti.

Ölümünün üstünden 8 yıl geçen Elçi, ölüm yıldönümünde TBMM'de AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek tarafından hedef alındı.

Gökçek, babası İbrahim Melih Gökçek'in "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2017 yılında, düzenlediği bir ihalede, eşi ile avukatları adına aldığı ve halen kullandığı dubleks konutların satışında usulsüzlük tespit edildiği için evlerinin ABB'ye devrolacağı" haberinden sonra gelen tepkilere dayanamadı ve konuyu Tahir Elçi'ye getirdi.

Osman Gökçek, CHP sıralarına dönerek, “Bu sesinizi kendi aranızda ‘PKK terör örgütü değildir’ diyen Tahir Elçi’nin hanımı için de çıkarsaydınız” dedi.

Bu sözlerin ardından karışan Meclis Genel Kurulu, AKP’li Bekir Bozdağ'ın Gökçek'in konuşmasını bölerek, "Hatibi dinleyelim" sözleriyle sakinleşti.

İSTANBUL'DAN VEKİL SEÇİLMİŞTİ

Elçi'nin hedef alınmasının ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, “Ankara’yı parsel parsel satanları bizi eleştiremez ifadelerini kullandı. Bank Asya’nın kurdelesini kesenlerden değiliz. FETÖ’yü araştırsın dediğimizde veto edenlerden değiliz” diyerek Osman Gökçek'e yanıt verdi.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Genel Seçimle, CHP İstanbul Milletvekili seçilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem