Ormanlık Alanda Bulundular: Dayı ve Yeğen Silahlı Saldırıda Öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu ile 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekçi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ormanlık alanda silahla vuruldu. Dayı olay yerinde, yeğeni ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ormanlık Alanda Bulundular: Dayı ve Yeğen Silahlı Saldırıda Öldü

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bılık ve Alparslan köyü arasındaki ormanlık alanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple 60 yaşındaki Hayrettin Çorukcu ile ilçede galericilik yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki yeğeni Yüksel Kürekçi'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Ormanlık Alanda Bulundular: Dayı ve Yeğen Silahlı Saldırıda Öldü - Resim : 1Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan dayı ve yeğen için yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorukcu olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni Yüksel Kürekçi kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri dayı ve yeğenin hayatını kaybettiği olayın faili yada faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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