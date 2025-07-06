Orman Yakanlara Sert Cezalar Yolda

MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, hazırlanan kanun teklifi ile cezaların caydırıcılığının artırılacağını söyledi.

Orman Yakanlara Sert Cezalar Yolda
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MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk, orman yangınlarıyla etkin mücadele için hazırladığı yeni yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Öztürk, teklifte yangınla mücadelede hayatını kaybedenlere "şehitlik" unvanı verilmesinden caydırıcı ceza artırımlarına kadar birçok düzenlemenin yer aldığını belirtti. Türkiye genelinde son bir haftada 624 orman yangınının çıktığını ve binlerce hektar alanın küle döndüğünü belirten Öztürk, her yıl ortalama 2 bin 600 orman yangınının meydana geldiğini ve bu yangınlarda yaklaşık 26 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu ifade etti. Yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Öztürk, bu sebeple kapsamlı bir yasa değişikliği hazırladıklarını söyledi.

Orman suçlarına yönelik cezaların artırılmasını içeren teklif hakkında bilgi veren Öztürk, "Ormanlarda ateş yakmak ve kasten orman yakmak elbette Orman Kanunu’nda suçtur, ancak mevcut cezaların caydırıcı olmadığını görmekteyiz. Bugün için ceza 1 ila 3 yıl arasıdır. Biz bu cezanın 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası olarak uygulanmasını öngörüyoruz. Kasten orman yakmanın cezası bugün 10 yıl; biz bunun müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine terör saikiyle orman yakma suçuna ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çok ciddi miktarda ağırlaştırılmış para cezası verilmesini öngörüyoruz" dedi.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin "şehit" sayılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Orman yangınlarıyla mücadele esnasında meydana gelen ölüm hallerinde şehitlik unvanı verilmesini ve bu kapsamda şehitlik beratı ile birlikte maaş bağlanmasını öngörüyoruz" diye konuştu.
Öztürk, teklifin çevre düzenlemelerini de kapsadığını belirterek, "Yangınlar sadece ağaçları değil, orman içindeki canlıları da yok ediyor. Bu yüzden yanan alanların yeniden ağaçlandırılması zorunlu hale getirilecek. Orman içindeki yapıların ve ormanlara 10 kilometre mesafedeki yapıların yangına dayanıklı olması şartı getirilecek" şeklinde konuştu.

Yangınla mücadelede teknolojik imkanların da kullanılacağını belirten Öztürk, insansız hava araçları, termal kameralar, coğrafi bilgi sistemleri ve iletişim teknolojilerinin entegre biçimde kullanılması yönünde düzenlemeler öngördüklerini kaydetti.
Teklifte ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde açık hava toplantıları yapılması da yer alıyor.

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Kaynak: İHA

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