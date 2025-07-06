Çorum’da Çıkan Yangında Saman Balyaları Kül Oldu

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Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde bir tarlada çıkan yangında çok sayıda saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde Hayrullah A.’ya ait tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarlada bulunan saman balyaları kısa sürede alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında büyük miktarda saman balyasının zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA